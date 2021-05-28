Уже продолжительное время на одном из телеканалов идет шоу "Мастер Шеф"

С 2011 года на одном из телеканалов идет шоу "Мастер Шеф", в котором 20 участников соревнуются в своих кулинарных способностях, передает Politeka.net. Несменным судьей на проекте является ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

Участниками шоу становились, как простые люди, так и профессионалы. А в новых выпусках снимутся звезды. Сезон буде назваться "МастерШеф. CELEBRITY", а на экраны он выйдет с 12 июня. (Чтобы посмотреть анонс, доскролльте до конца страницы)

Видео с кадрами новых выпусков собрало более 10 тысяч просмотров на Ютубе. Так, в съемках приняли участие певицы Оля Полякова, Даша Астафьева, Ольга Цибульская, Надежда Мейхер, Алина Гросу и Tayanna.

Однако, судя по комментариям, многие недовольны увиденным:

"Просят люди , уже несколько сезонов, пригласите шефов) то папаш каких-то, то мамаш, сейчас певиц, ребята, не делайте цирк, Эктор, Вам самому приятно в этом участвовать?", "Просто ужас!", "Там где Полякова, это уже не шоу Мастер шеф, это ее сольное выступление ... Ее много", "Стыдно за Родину если там такие звёзды. Позор", "Мастер шеф профи и не профи - да ❤️❤️❤️ А вот это - бред 🤢🤢🤢🤢 мерзкие, аж тошнит от этих «звёзд»", "Зачем?!🙄Опустились ниже плинтуса. А шефов знаменитых пригласить слабо? А подумать над индивидуальными конкурсами? На, кой черт там эти сбрендившие бабы? Полное разочарование 🤷".

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" насмешил кадрами с Ксенией Мишиной, Джамалой и другими звездами: видео.

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