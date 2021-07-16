Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая сверкнула ярким нарядом на сцене Atlas Weekend

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм фигуристая красотка опубликовала серию фото, сделанных во время ее выступления. Для концерта Александра выбрала платье в сеточку, которое выгодно подчеркнуло ее пышные формы. Звезда выбрала переливающуюся струящуюся ткань, которая скрыла недостатки и подчеркнула достоинства.

Отметим, что на одном из фото Зарицкая позировала с известным исполнителем Алексеевым, с которым она исполняет дуэт.

«Mood», - коротко подписала фото артистка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ребята, вы всегда хорошо выглядите!», «Ты такая красивая», «Огонь», «Вы классные», «Настоящая женщина», «Фигура просто космос», - пишут пользователи сети.

Отметим, что группа KAZKA заявила о себе на проекте «Х-фактор», а их песня «Поплакала» стала хитом во многих странах, став одной из самых прослушиваемых украинских песен.

Напомним, что Александра Зарицкая в блестящем костюме разошлась на сцене: "Было мокро".

А еще Politeka писала, что Александра Зарицкая вслед за MELOVIN совершила каминг-аут.

Также Politeka сообщала, что Александра Зарицкая очаровала новым образом с ярким мейком, фото: "Это круто".