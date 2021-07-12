Солістка KAZKA зробила відверте зізнання про свою орієнтацію

Олександра Зарицька з групи KAZKA зробила відверте зізнання про свою орієнтацію слідом за MELOVIN'ОМ, який нещодавно заявив, що є бісексуалом.

Співачка сказала в інтерв'ю програмі "Світське життя", що відносить себе до квір-людей, тобто до таких, чия сексуальність відрізняється від суспільної більшості.

За словами артистки, вона підтримує всі меншини, прайди і квір-людей. Крім того, вона заявила, що таку тендітну частину нашого суспільства потрібно берегти.

"Відношусь до тих людей, які підтримують прайди і всі меншини і квір-людей. Сама себе вважаю квір. Взагалі, квір-люди - люди, які трохи нестандартні у всіх обсягах нашої культури. Тому, це така тендітна частина нашого суспільства, яку треба берегти і за яку треба стояти і битися, якщо треба", - заявила співачка.

Дівчина також зазначила, що чим більше буде таких сміливих людей, як MELOVIN, тим краще для країни. Адже так наше суспільство швидше звикне до "різних людей" навколо них.

Нагадаємо, Зарицька показала декольте і зізналася, чому хотіла кинути кар'єру.

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