Солистка KAZKA сделала откровенное признание о своей ориентации

Александра Зарицкая из группы KAZKA сделала откровенное признание о своей ориентации вслед за MELOVIN'ом, который недавно заявил, что является бисексуалом.

Певица сказала в интервью программе "Світське життя", что относит себя к квир-людям, то есть к таким, чья сексуальность отличается от общественного большинства.

По словам артистки, она поддерживает все меньшинства, прайды и квир-людей. Кроме того, она заявила, что такую хрупкую часть нашего общества нужно беречь.

"Отношусь к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства и квир-людей. Сама себя считаю квиром. Вообще, квир-люди - люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому, это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо", - заявила певица.

Девушка также отметила, что чем больше будет таких смелых людей, как MELOVIN, тем лучше для страны. Ведь так наше общество быстрее привыкнет к "разным людям" вокруг них.

Напомним, Зарицкая показала декольте и призналась, почему хотела бросить карьеру.

Как сообщала Politeka, украинцы подняли на смех "Мастер Шеф" с Шоптенко, Андраде и KAZKA.

Также Politeka писала, что Зарицкая оправдалась перед Осадчей за свое поведение.