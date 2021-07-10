Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Зарицька розважила своїх шанувальників по повній програмі

Днями відгримів концерт KAZKA у Львові. 28-річна співачка опублікувала кадри з заходу у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Зарицька з'явилася на сцені в довгій сукні, що відливала сріблом, прикрасивши голову двома милими гульками, схожими на ріжки або котячі вушка. На камеру потрапив численний натовп перед сценою. Враховуючи, що зараз літо, можна тільки уявити, наскільки жарко було в приміщенні, де проходив концерт. Щоб хоч якось освіжити "заведених" шанувальників, Олександра стала всіх обливати водою з пляшки - дісталося всім, і навіть музикантам.

У підписі Зарицька зізналася, як сильно любить своїх слухачів:

"Ми вас любимо, Львів! Цей концерт був, ніби зустріч зі старими друзями після довгої розлуки! Ми так сумували!!! І нарешті відірвалися на повну! Було жарко, весело, емоційно, мокро😆 ми вас обожнюємо!!!"

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Енерджайзери❤️🔥"; "спасибі, це були найкрутіші емоції за довгий час! ❤ ️ 😍 🔥"; "Кайф❤️"; "неймовірний концерт ❤️".

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