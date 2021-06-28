Певица Светлана Лобода устроила небывалый перформанс, удивив откровением
38-летняя украинка, которая уже много лет строит карьеру в России, любит эпатировать публику. В этот раз Светлана обескуражила выступлением на премии «Муз ТВ 20-21», оказавшись внутри "эмбриона" в огромной "утробе", передает Politeka.net. Лобода показала, как проходила репетиция, в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"Ловлю себя на мысли, что больше всего люблю делать перфомансы и чем сложнее задача, тем увлекательнее процесс😉 Непросто было оказаться внутри гигантского эмбриона, который начинает сдуваться и падать на тебя, если за мили секунды не успеть заскочить во внутрь...", - поделилась звезда в подписи.
Кроме того, певица призналась в фобии, которая у нее развилась после рождения младшей дочери Тильды.
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"У меня клаустрофобия и мне дико страшно, но я терплю...", - говорит на кадрах Светлана, сидя за музыкальным инструментом в гигантском "лоне".
"Все это оказывается сущим пустяком, когда я вижу конечный результат и ваши восторженные глаза😁😍 Я люблю радовать Вас... и немножечко - себя ))", - подытожила звезда.
Пользователи оценили старания Лободы:
"Невероятный артист 🔥! Вы всегда проходите через свои фобии 😂 заслуживаете только тонну уважения к Вашему труду 👏"
"Спасибо за эмоции, за всё.❤️"
"Света 😉а давайте Вы сначала альбом родите , а потом третьего 😂🙏"
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