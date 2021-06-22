Певица Светлана Лобода показала жаркое видео из новой фотосессии в стильном образе

Как сообщает Politeka.net , популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась жарким видео со своей фотосессии, на котором появилась в соблазнительном и очень стильно образе.

На видео видно, что фотосессия проходила в интересной локации, Светлана активно работала на камеру, демонстрируя все свои прелести и харизму. В ролике она как будто танцует под ритмичную музыку на фоне. Перед камерой звезда появилась в стильном брючном костюме модного бежевого оттенка с золотистым декором на пиджаке и сверкающими золотом пуговицами. При этом под пиджаком у звезды ничего нет, даже белья, отчего она выглядит очень обольстительно и горячо. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к видеоролику Лобода написала: "Не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые. Обожаю фотосеты. А ты? Чего тебе бы больше хотелось видеть, слышать на моей странице?". Пользователи тут же кинулись обсуждать новую публикацию Светланы, засыпая ее комплиментами в комментариях к видео: "Это фантастика, кайфую, полный восторг", "Мы ждём новый трек!", "Светлана, а когда будет новый трек? Мы ждём", "Как всегда, фотки – огонь", "Как будто Шер позирует", "Однозначно огонь", "Светлана, этот образ вам очень идет. И антураж вокруг очень аутентичный", "Красотка".

Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".

Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".