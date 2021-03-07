Популярная певица Светлана Лобода после премьеры чувственного клипа обратилась к своим фанатам в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известная певица Светлана Лобода, которая строит успешную карьеру на просторах российского шоу-бизнеса, не перестает удивлять своих фанатов. На днях звезда порадовала публику премьерой нового чувственного клипа на песню "Родной", а теперь обратилась к поклонникам на своей странице в Instagram. Звезда опубликовала несколько милых фотографий в образе, в котором появилась в новом клипе, а в подписи к публикации выразила свою благодарность верным фанатам.

На новых фотографиях Светлана запечатлена на темном фоне, перед камерой она появилась в образе из клипа "Родной". На ней черные кожаные брюки и светлая майка, поверх которой она накинула свободную белоснежную рубашку. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж. На этих снимках певица выглядит очень нежно и естественно.

В подписи к фотографиям Лобода обратилась к своим фанатам со словами благодарности. Дело в том, что за два дня новый клип артистки собрал более трех миллионов просмотров, сотни тысяч лайков и множество лестных комментариев. "Результаты по песне и клипу #РОДНОЙ говорят лишь об одном. Вы чувствуете, вы любите, вы понимаете меня как никто. Спасибо", - написала Светлана. Конечно же поклонники не оставили без внимания новую публикацию звезды, ее фото и клип засыпают комплиментами и лестными комментариями.

Напомним, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".

Как сообщала Politeka, Бесстыжая Лобода в латексе забыла о приличиях и раздвинула бесконечные ноги: "Бестия".

Также Politeka писала, Лобода обмоталась черным кружевом и пустила фанатов в свою спальню: "Это не гигиенично".