Популярная певица Светлана Лобода удивила публику новым фото среди снежного пейзажа

Как сообщает Politeka.net, известная певица Светлана Лобода, которая строит успешную карьеру в России и уже долгое время не выступает в Украине, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Недавно артистка выложила в сеть необычное фото, на котором позирует среди заснеженной улицы, а в подписи к нему спрашивает, где это она.

Как видно, на прогулку Светлана вышла при полном параде – на ней черные узкие лосины, которые визуально удлиняют и без того длинные ноги, и роскошная темная шубка. Свой образ звезда дополнила стильными ботинками на каблуках, а на ее руке висит брендовая сумочка. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице аккуратный макияж и легкая улыбка, она загадочно смотрит в камеру.

В подписи к фотографии Лобода написала: "Люблю этот город. Кто скажет где я?". Такая публикация не осталась без внимания поклонников, певицу засыпают комплиментами и ответами в комментариях к фото. Многие спрашивают Светлану, где это она заблудилась в такую погоду. "Киев", "Не важно где вы, но хочу быть там же", "Киев? Ирпень?", "Возможно это Киев. с Вашими постами можно прокачать свои экстрасенсорные способности", "Питер?", "Люблю ваши треки. Кто скажет, когда новый?", "Надеюсь, что Челябинск, но нет же", "Киев, наверное, ведь вы с Украины", "Вы, как всегда, неповторимая", "Где это вы заблудились?", - пишут в комментариях к фото Лободы.

Напомним, Лобода с "подгулявшим" декольте вызвала переполох на "Голос. Дети": "Светлана, с вами все хорошо?".

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