Певица Светлана Лобода, ставшая тренером российского шоу "Голос. Дети", обескуражила внешним видом

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, в которых показала, что творится за кулисами проекта (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, Лобода с пышной прической предстала в красном платье на один рукав, с "подгулявшим" декольте, из которого частично вынырнул бюст, и смелым разрезом до бедра. В столь вызывающем образе красотка показала, как готовится к очередному эфиру. В частности, Светлана исполнила на сцене одну из зарубежных песен. За кулисами певица потренировалась, изумив своим голосом.

Кроме того, Лобода продефилировала в окружении своей "свиты", остановившись, чтобы пофотографироваться.

"Все самое интересное всегда остаётся за кулисами😜😜😜 «Голос.Дети».

Сегодня!!! 21.30🔥 новый эфир и откроются имена моих новых подопечных. Вы ждёте?", - артистка подогрела публику подписью к кадрам.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:

"Восхищаюсь😍"

"Жду с нетерпением🔥"

"Простите меня, но платье.... Откровенно.. Г... Но... Остальное вполне даже смотрибельно... Голоса на уровне..."

"Зарубежные песни многие не любят... Непонятно, где мы находимся... Где песни, берущие за душу"

"Богиня! 😍🤤 Нереальная атмосфера 💫✌️"

"Светлана, с Вами все хорошо?"

"Со стороны кажется, что у вас все само собой получается, на самом деле - это каторжный труд! Отдельный респект❤️"

Ранее мы сообщали, Лобода искусила томным образом в черном платье-ночнушке с кружевом. Звезда позировала в автомобиле, закинув ногу на ногу.

Напомним, что Светлана Лобода потрясла безмерным декольте перед детьми, бесстыдные кадры закулисья "Голоса": "Нельзя было поскромнее...".

Ранее на Politeka мы писали, что влюбленная Светлана Лобода в ультрамини подразнила пикантной фотосессией у бассейна: "А может к чёрту...".

На сайте Politeka мы рассказывали, что Светлана Лобода в платье с непристойным разрезом сверкнула формами: "Взгляд не оторвать".