Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и строит карьеру в России, поделилась пикантным кадром по дороге на работу

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото из машины. Лобода была одета в платье-ночнушку черного цвета. Наряд украшало нежное кружево, которое сделало образ певицы особенно соблазнительным. Красотка забросила ногу на ногу, в результате чего ее платье немного задралось. Томный взгляд Светланы, полный страсти, свел с ума ее поклонников, а хорошие новости о скорой премьере взбудоражили сеть.

«Вернулась. Еду на работу. п.с. скоро новая песня. Первый угадавший дату релиза, получит от меня подарок», - подписала фото звезда.

В комментариях Лободе оставили массу приятных отзывов. Не обошлось и без критики.

«А Почему не оделась?», «Света!! Ну нельзя быть Красивой и Стильной Такой», «Ждём с нетерпением, Светлана», «Ах, какая девчонка! Прекрасно выглядите. Устоять невозможно!», «Светлана Сергеевна, Вы, как всегда неотразимы, восхищаюсь Вашей красотой», «хочется уже поскорее танцевать под Ваш новый трек, очень ждем!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Светлана Лобода потрясла безмерным декольте перед детьми, бесстыдные кадры закулисья "Голоса": "Нельзя было поскромнее...".

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