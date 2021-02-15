Світлана Лобода вразила карколомним чином, в ультракороткому міні

Відома співачка Світлана Лобода продовжує радувати своїх фанатів чарівними образами. Цього разу Світлана одягла ультракоротке платтячко і зробила кілька фото, передає Politeka, з посиланням на профіль зірки в Instagram.

Шанувальників чекав справжній сюрприз, після довго затишшя, Світлана одягла ультра коротку сукню темно-червоного кольору, демонструючи свої "чарівні" довжелезні ноги.

"Адже все що нам потрібно - це тільки любов ❤️🐺, а вам?))",- поцікавилася співачка у своїх відданих фанатів.

Зірка знялася на тлі пальм, швидше за все, перебуваючи в своєму улюбленому Дубаї. На додаток до образу Світлана взяла в руку мініатюрний клатч, і одягла туфельки на високих підборах.

На одному з фото на руці у Лободи з'явилася голографічна троянда, яку співачка тримає на витягнутій руці.

"Дражнишся красотулька!!!!!!)))) дивись вкрадуть!!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Любов це привід, вам і нам потрібні тільки гроші, так що не заїздіть)", "СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА, ви мене так сильно поранили... Шикарна!!!!!! 😍 💣 👌 ", "Ви просто вогонь🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Лобода кицька", "Виглядаєш надзвичайно!!! Шлю тобі свій повітряний поцілунок!!!", "Шикарний 🔥 ", "Ноги-мрія😍 😍 😍 😍 😍", "оууу нарешті настав той час, коли я знову бачу васссс... 🐕", "А може до біса любов?!",- написали небайдужі шанувальники.

Нагадаємо, що Лобода в сукні з непристойним розрізом блиснула формами: "погляд не відірвати".

Портал Politeka писав, що відомий актор жорстко осадив Лободу за поведінку на дитячому шоу: "схоже, бухая…»

Раніше Pliteka інформувала, що Лобода потрясла безмірним декольте перед дітьми, Безсоромні кадри закулісся "голосу": "не можна було скромніше..."