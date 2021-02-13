Известный российский актер Стас Садальский жестко прошелся по премьерному выпуску шоу «Голос» со Светланой Лободой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Садальский опубликовал кадр с артисткой, раскритиковав ее внешний вид и поведение.

«Лобода, красавица, публичное одиночество на "Голосе" сама поет, сама танцует, похоже, бухая. Выскочила на сцену, чтобы все увидели костюмчик с разрезом, задавила ребенка, а потом раскритиковала его», - начал свой разбор Садальский.

Он раскритиковал Лободу за отношение к участникам проекта, а также не смог не упомянуть ее не очень приличный наряд.

«Кстати, у Лободы очень красивая грудь! Согласитесь!? В следующем выпуске предлагаю сесть голой в кресло», - едко подметил Садальский.

В комментариях актера подержали недовольные зрители, которым тоже поведение Лободы не пришлось по вкусу.

«Не смотрю. Не искренняя программа», «А, что ей ещё вываливать. Извините», «Не для детской программы костюмчик))», «Больше не смотрю. Первые годы ни одного выпуска не пропускала. Лучший состав жюри: Пелагея, Градский, Агутин и Билан!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лобода посветила бюстом перед известным музыкантом и не сдержала эмоций: «Василий, вы мне так нравитесь…».

Ранее Politeka сообщала, что Лобода потрясла безмерным декольте перед детьми, бесстыдные кадры закулисья "Голоса": "Нельзя было поскромнее...".

Портал Politeka писал, что Лобода с кольцом на пальце и в новом имидже показала роскошный отдых: "Цепляет так, что невозможно...".