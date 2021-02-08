Популярна українська артистка Світлана Лобода, яка поїхала жити в РФ, поділилася стильним кадром з новим образом
Світлана є популярною виконавицею, образи якої постійно інтригують мережу і привертають до себе увагу. Так як Світлана активно займається спортом, вона може просто підкреслити струнку фігуру будь-яким зручний їй способом.
Як видно на фото, цього разу довгонога зірка в чорному лаконічному образі захопила ніжністю і красою на тлі неймовірного природного пейзажу. За спиною Світлани можна помітити казковий образ, через що шанувальники припустили, що співачка вирушила до Швейцарії.
"Вікно в паралельну реальність 😉», - написала Світлана під новим кадром.
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Ось як реагують фанати:
"Дуже вас люблю😍; Светікус-конфетікус❤❤️; Швейцарія?; Ваші нові фотографії-це як витвір мистецтва, чіпляє так, що просто неможливо відірвати погляд..🤍 ; Офігенна🤤 😍❤️; ну яка ж Ви красива!; My Heart 🖤; Краса 😇; Красуня❤❤️; Very Beautiful! 😻 ; Як завжди красуня👍; елегантна); СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА, ви затьмарюєте будь-які види; бомбезний фон😍; Занадто красива ❤».
Також мама двох дочок подає ідеальний приклад-зірка не тільки веде активний спосіб життя, але ще і багато займається спортом, щоб блищати тонкою талією і довгими ногами.
Нещодавно зірка взяла участь у чуттєвій фотосесії, для якої скинула сукню і залишилася в одній чорній білизні. Лаконічність її образу не тільки ідеально підкреслила форми зірки, але і показала артистку в новому світлі.
Нагадаємо, що Лобода в білосніжній сукні показала, як готується з доньками зустріти Новий Рік: "завіяло теплом...".
Як повідомляла Politeka, Лобода В чорній сукні і з новою зачіскою розбурхала зміною стилю: "це закос під Джей Ло!".
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