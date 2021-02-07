Відома співачка Світлана Лобода, яка стала тренером російського шоу "Голос. Діти", пофліртувала з відомим музикантом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала анонс випуску шоу, в якому сталася досить пікантна ситуація. У новому "Голосі" Світлана сидить посередині, а з двох сторін її оточують відомі чоловіки – репер Баста і співак Єгор Крід.

Судячи з усього, під час зйомок шоу чоловіки спробували сперечатися з Лободою або перебивати її. Світлана вирішила відразу ж розставити всі крапки.

"Коли жінка каже, що потрібно робити?",- запитала владна Лобода.

Її колеги-чоловіки запереживали і пообіцяли так більше не робити. Далі в анонсі показали фрагмент, де Лобода дуже мило фліртує з Бастою (Василем Вакуленком).

"Василій, ви для мене відкрилися в цьому проекті. Взагалі, ви мені так подобаєтеся. Неймовірно чарівна людина", - ласкаво сказала Лобода і заусміхалася.

Варто відзначити, що для зйомок артистка вибрала вельми яскраве вбрання. Красуня одягла чорний комбінезон з дуже глибоким декольте. Дівчина посвітила своїми красотами перед відомими артистами, які стали її колегами в 8 сезоні шоу.

Нагадаємо, що Лобода підігріла фантазії непристойним декольте, спекотні кадри: "цукерка".

Як повідомляла Politeka, Лобода в розкритому халаті вразила кадрами з дорослими дочками: "Ну а при дітях навіщо вже оголятися?".

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