Відома співачка Світлана Лобода нарвалася на критику за відвертий наряд на шоу "Голос. Діти"

Як пише Politeka.net, Світлана Лобода оновила свою сторінку в Instagram, показавши кадри своєї появи на шоу "Голос. Діти". Але наряд співачки не зовсім відповідав тематиці дитячого конкурсу.

Співачка показала кадри свого тріумфального повернення на проект "Голос. Діти", якого так довго чекали багато її шанувальників. Зірка виглядала просто чудово в чорному платті з блискучим срібним переливом і безмірним декольте, де можна було потонути: виріз на сукні досягав пупка, ховаючись під широким поясом зірки.

На відео Світлана Лобода входить в зал і прямує до свого крісла наставника під бурхливі оплески глядачів, які вітали зірку на проекті. При цьому Світлана, розтанувши від такої реакції глядачів, мило посміхнулася і помахала їм рукою.

Після цього зірка попрямувала до крісла, де їй допомогли сісти, щоб вона не пом'яла наряд.

"Ми починаємо! Сьогодні перший ефір "Голос. Діти". На ваших очах ми зберемо команду самих класних хлопчаків і дівчат, яким за кілька місяців належить не тільки розкрити всі свої таланти, а й завоювати вашу любов",- підписала свою публікацію Світлана Лобода.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Але шанувальники в своїх коментарях розділилися на два "табори": одні засипали зірку компліментами, а інші засудили її з занадто відвертий наряд.

"Навіщо таке декольте на передачі, де виступають діти?", "Не можна було скромніше одягнутися", "Я все не натішуся вашим поверненням! Ти красуня!!! Ніхто не сперечається! Але виходити до дітей з розрізом на грудях до живота.... це вже дуже занадто... Їм це точно не треба", "Цариця", "Блискуча", "Ваш костюм чудовий, як і ви, і Ваші пісні, які я обожнюю, але для дитячого шоу цей наряд, вибачте, недоречний", "Свєтік, запалюй!!!",- написали фоловери в соцмережі.

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