Известная певица Светлана Лобода нарвалась на критику за откровенный наряд на шоу "Голос. Дети"

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода обновила свою страничку в Instagram, показав кадры своего появления на шоу "Голос. Дети". Но наряд певицы не совсем соответствовал тематике детского конкурса.

Певица показала кадры своего триумфального возвращения на проект "Голос. Дети", которого так долго ждали многие ее поклонники. Звезда выглядела просто восхитительно в черном, сверкающим серебром платье с безмерным декольте, в котором можно было утонуть: вырез на платье достигал пупка, прячась под широким поясом звезды.

На видео Светлана Лобода входит в зал и направляется к своему креслу наставника под бурные аплодисменты зрителей, которые приветствовали звезду на проекте. При этом Светлана, растаяв от такой реакции зрителей, мило улыбнулась и помахала им рукой.

После этого звезда направлась к креслу, где ей помогли сесть, чтобы она не помяла наряд.

"Мы начинаем! Сегодня первый эфир "Голос. Дети". На ваших глазах мы соберём команду самых классных мальчишек и девчонок, которым за несколько месяцев предстоит не только раскрыть все свои таланты, но и завоевать вашу любовь",- подписала свою публикацию Светлана Лобода.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Но поклонники в своих комментариях разделились на два "лагеря": одни засыпали звезду комплиментами, а другие осудили ее з слишком откровенный наряд.

"Зачем такое декольте на передаче, где выступают дети?", "Нельзя было поскромнее одеться", "Я всё не нарадуюсь вашим возвращением! Ты красотка!!! Никто не спорит! Но выходить к детям с разрезом на груди до живота.... это уж очень слишком... Им это точно не надо", "Царица", "Блестящая", "Ваш костюм великолепен, как и Вы, и Ваши песни, которые я обожаю, но для детского шоу этот наряд, простите, неуместен", "Светик, жги!!!",- написали фолловеры в соцсети.

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