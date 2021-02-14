Популярная украинская артистка Светлана Лобода, которая уехала жить в РФ, поделилась стильными кадрами перед выступлением
Певица любит экспериментировать с образами и практически каждый день показывает в разделе Стори разные наряды, идеально подчеркивающие ее фигуру. Так как артистка обладает стройной фигурой, она не скрывает ее, поэтому в ее луках часто имеются пикантные акценты.
К примеру, в разделе Стори в Инстаграм недавно Лобода представила серию кадров, на которых она позировала в новом образе. Наряд Balenciaga с момента появления продолжает будоражить пользователей Инстаграм, ведь сразу несколько звезд засветились в данном платье.
Не стала исключением и Светлана Лобода, которая решила отличиться от красоток и не надевала к наряду такие же красные лосины. Поэтому она представила свою версию образа, оголив ноги и с гордостью показывая их.
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В дополнение к платью идут высокие красные перчатки. Волосы певицы завиты в мелкие локоны без дополнительных украшений. В гримерке Светлана показала, как готовится к выступлению.
Также длинноногая звезда в черном лаконичном образе и аккуратным кольцом со сверкающими камнями восхитила нежностью и красотой на фоне невероятного природного пейзажа.
«Окно в параллельную реальность 😉», - написала Светлана под новым кадром.
«как произведение искусства, цепляет так, что просто невозможно оторвать взгляд..🤍; Офигенная; Ну какая же Вы красивая!; My Heart; Красота; Красотка взгляд не оторвать; Very Beautiful!; Как всегда красавица👍; Элегантная); Светлана Сергеевна, вы затмеваете любые виды; Бомбезный фон; Слишком красива», - написали фанаты.
Напомним, что Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год: "Завеяло теплом...".
Как сообщала Politeka, Лобода в черном платье и с новой прической взбудоражила сменой стиля: "Это закос под Джей Ло!".
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