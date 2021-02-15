Светлана Лобода поразила сногсшибательным образом, в ультракоротком мини

Известная певица Светлана Лобода продолжает радовать своих фанатов очаровательными образами. В этот раз Светлана надела ультракороткое платьице и сделала несколько фото, передает Politeka, со ссылкой на профиль звезды в Instagram.

Поклонников ждал настоящий сюрприз, после долго затишья, Светлана надела ультра короткое платье темно-красного цвета, демонстрируя свои "волшебные" длиннющие ноги.

"Ведь все что нам нужно - это только любовь ❤️🐺, а вам?))", - поинтересовалась певица у своих преданных фанатов.

Звезда снялась на фоне пальм, скорее всего, находясь в своем любимом Дубае. В дополнение к образу Светлана взяла в руку миниатюрный клатч, и надела туфельки на высоком каблуке.

На одном из фото на руке у Лободы появилась голографическая роза, которую певица держит на вытянутой руке.

"Дразнишься красотулька!!!!!!)))) смотри украдут!!!!❤️❤️❤️", "Любовь это предлог, вам и нам нужны только деньги, так что не заездите)", "Светлана Сергеевна, Вы меня так сильно ранили... Шикарная!!!!!! 😍💣👌", "Вы просто огонь🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Лобода киска", "Выглядишь сногшибательно!!! Шлю тебе свой воздушный поцелуй!!!", "Шикарная 🔥 ", "Ноги - мечта 😍😍😍😍😍", "Оууу наконец настал тот час, когда я снова вижу васссс... 🐕", "А может к чёрту любовь" - написали неравнодушные поклонники.

Напомним, что Лобода в платье с непристойным разрезом сверкнула формами: "Взгляд не оторвать".

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