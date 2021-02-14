Популярна українська артистка Світлана Лобода, яка поїхала жити в РФ, поділилася стильними кадрами перед виступом

Співачка любить експериментувати з образами і практично кожен день показує в розділі Сторі різні наряди, ідеально підкреслюють її фігуру. Так як артистка володіє стрункою фігурою, вона не приховує її, тому в її луках часто є пікантні акценти.

Наприклад, в розділі Сторі в Instagram нещодавно Лобода представила серію кадрів, на яких вона позувала в новому образі. Наряд Balenciaga з моменту появи продовжує розбурхувати користувачів Instagram, адже відразу кілька зірок засвітилися в даному платті.

Не стала винятком і Світлана Лобода, яка вирішила відзначитися від красунь і не одягала до вбрання такі ж червоні лосини. Тому вона представила свою версію образу, оголивши ноги і з гордістю показуючи їх.

На додаток до сукні йдуть високі червоні рукавички. Волосся співачки завиті в дрібні локони без додаткових прикрас. У гримерці Світлана показала, як готується до виступу.

Також довгонога зірка в чорному лаконічному образі і акуратним кільцем з блискучими каменями захопила ніжністю і красою на тлі неймовірного природного пейзажу.

"Вікно в паралельну реальність 😉», - написала Світлана під новим кадром.

"як витвір мистецтва, чіпляє так, що просто неможливо відірвати погляд..🤍 ; Офігенна; Ну яка ж ви красива!; My Heart; краса; красуня погляд не відірвати; Very Beautiful!; Як завжди красуня👍; елегантна); СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА, ви затьмарюєте будь-які види; бомбезний фон; Занадто красива», - написали фанати.

Нагадаємо, що Лобода в білосніжній сукні показала, як готується з доньками зустріти Новий Рік: "завіяло теплом...".

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