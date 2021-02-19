Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и строит карьеру в России, показала видео со своего частного самолета
"Суперзвезда" показала, как отправляется в путь, пишет Politeka.net. Соответствующее видео красотка опубликовала в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах соблазнительная артистка предстала в спортивных худи и штанах. Певица надела также куртку, а на голову натянула капюшон, из-под которого выставились красивые локоны.
В руках Светлана держала сумку. Она поглядывала в камеру, улыбаясь, и подпевала песне, играющей на фоне.
В таком виде знаменитость заходила на борт своего частного самолета, немного "пошалив" уже на борту.
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"Полетела на концерт🙊", - подписала видео певица.
Всего за 20 минут пост собрал почти 50 тысяч просмотров и много комментариев.
"Удачи, Светлана Сергеевна ❤️🙌", "холодно?🙈", "Ждём, когда вы на концерты по России начнёте летать❤️🙌", "Улыбчивая, ЛобоДушечка👻😘😘 обожаааю, когда у Вас такой муд)", "Как же хочется на ваш концерт! 😍❤️", "хорошего концерта!🙌🏼❤️
очень хочется к Вам, чтобы стало жарко от Вашей бешеной энергии, а то уж очень надоел этот холод.. 😬", "Хорошего полёта. Шикарного выступления 👏😍", "Купила самолёт и полетела на концерт 😂😂😂😂", "вы же только что приехали к детям... я реально начинаю верить, что вас несколько...", "Приятного полёта и мягкой посадки! Классного концерта❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, что Светлана Лобода потрясла безмерным декольте перед детьми, бесстыдные кадры закулисья "Голоса": "Нельзя было поскромнее...".
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