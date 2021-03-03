Популярная певица Светлана Лобода, которая живет и строит карьеру в России, взбудоражила сеть новостями о своей новой работе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала несколько загадочных фото, рассказав, что совсем скоро выйдет ее новый клип. На фото Светлана предстала в очень простом, но при этом нежном образе. Артистка позировала в черных кожаных штанах и белой рубашке.

«5.03 вас ждёт особенное видео. Оно не для тех, кто ждёт трюки и спецэффекты. Оно для тех, чьё сердце способно любить и сопереживать...#Родной», - подписала фото Лобода.

В комментариях анонс певицы вызвал настоящую бурю эмоций. Поклонники пришли в восторг от этой новости.

«Ждем! А будет песня на украинском?», «Лучшая», «Ждём, последние шедевры радуют», «Любим и поддерживаем Вас, и очень ждём премьеры!», «Какая красивая! Очень ждём премьеру!», «Именно за это вас и любим, за то, что можете быть разной, делать разные песни», «Лободуся ваши клипы всегда для души», - пишут пользователи сети.

Как известно, последний клип Светланы Лободы «Молоко» вызвал настоящий фурор среди поклонников. Особенно фаны оценили хореографию и задумку клипа.

Напомним, что Лобода с "подгулявшим" декольте вызвала переполох на "Голос. Дети": "Светлана, с вами все хорошо?".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Светлана Лобода в латексе забыла о приличиях и раздвинула бесконечные ноги: "Бестия".

Также Politeka писала, что Лобода обмоталась черным кружевом и пустила фанатов в свою спальню: "Это не гигиенично".