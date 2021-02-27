Популярна співачка Світлана Лобода розбурхала шанувальників спекотною фотосесією в сміливому образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Світлана Лобода довгі роки будує успішну кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу. Красуня активний користувач Instagram, де часто радує багатомільйонну армію фанатів яскравими фото зі свого зоряного життя. Так, Н цього разу зірка показала кілька пафосним знімків з нової фотосесії.

Як видно, на одному з фото Світлана відображена на сходинках, вона знята на повний зріст і стоїть з розсунутими ногами і складеними на баках руками. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому образі-на ній коричневі Латексні лосини, які підкреслюють нескінченні ноги, і блискуча темна блузка, поверх якої вона одягла синій піджак цікавого крою. Волосся зірки розпущене і в об'ємному укладанні, а на її обличчі яскравий макіяж. На другому знімку Лобода відображена, розкинувшись в кріслі біля дзеркала, вона запустила руки в волосся і млосно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації артистка написала: "Vogue?". Фанати не пройшли повз і почали активно обговорювати нові фотографії Світлани, засинаючи її компліментами в коментарях. "Красуня", "Краща", "Ось це ви красива", "Шикарна", "Бестія", "Яка красуня", "Яка ж красуня", "Бомба", "Краща", "Мадонна, 90-ті", "Шикарні фотографії", "Неземна", "Світла, ми чекаємо новий хіт", "Богиня", "І на ніжках", "Стильна", - пишуть в коментарях до фото Лободи.

Нагадаємо, Лобода обмоталася чорним мереживом і пустила фанатів у свою спальню: "Це не гігієнічно".

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