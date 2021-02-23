Телепродюсер Алексей Гончаренко заговорил о возвращении Ани Лорак и Светланы Лободы на украинскую сцену

По словам известного украинского телепродюсера, певицы боятся возвращаться на родину, на них якобы обиделись и ополчились украинские слушатели.

Таким мнением Гончаренко поделился в интервью Влада Дарвина в YouTube.

"Тут сложная тема. Кого-то объявили предателем, кого-то – не объявили. Какие-то звезды прекрасно у нас работают. Например, та же MARUV, которая работает прекрасно в России, ездит и гастролирует, но сидит на 1+1 в жюри "Маскарада" или участвует в тех же "Танцах со звездами". Попали под горячую руку Лобода с Лорак, они стали врагами", - заявил продюсер.

Продюсер уверен, что Лорак может вернуться хоть завтра, но она боится это делать, это касается и Лободы.

Ранее мы писали, что молодая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу показала оригинальный костюм для вечеринки.

Визажистка по имени Лилия поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм.

На фото девушка предстала в довольно неожиданном наряде: она примерила милый белый кигуруми в виде костюма зайчика. Светлый наряд придает девушки игривости и нежности.

На снимках Лилия позирует с улыбкой, демонстрируя длинные ушки своего наряда. В подписи к посту она пошутила, что этот костюм мог бы стать отличным образом для вечеринки.

«Пижамапати. Лучший образ на вечеринку», - написала Лилия.

Напомним, любовница бывшего мужа Ани Лорак бесстыдно скопировала любимый образ певицы: "Этот корсет...".

Как сообщала Politeka, любовница бывшего мужа Ани Лорак превратилась в копию артистки после смены имиджа: "Даже поза одинаковая".

Также Politeka писала, что любовница экс-мужа Ани Лорак в узких лосинах попотела на домашнем ковре: "Копия Каролины".