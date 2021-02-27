Популярная певица Светлана Лобода взбудоражила поклонников жаркой фотосессией в смелом образе

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Светлана Лобода долгие годы строит успешную карьеру в среде российского шоу-бизнеса. Красотка активный пользователь Instagram, где часто радует многомиллионную армию фанатов яркими фото из своей звездной жизни. Так, н в этот раз звезда показала несколько пафосным снимков из новой фотосессии.

Как видно, на одном из фото Светлана запечатлена на ступеньках, она снята во весь рост и стоит с раздвинутыми ногами и сложенными на баках руками. Перед камерой она появилась в соблазнительном образе – на ней коричневые латексные лосины, которые подчеркивают бесконечные ноги, и блестящая темная блузка, поверх которой она надела синий пиджак интересного кроя. Волосы звезды распущены и в объемной укладке, а на ее лице яркий макияж. На втором снимке Лобода запечатлена, раскинувшись в кресле у зеркала, она запустила руки в волосы и томно смотрит в объектив.

В подпсии к публикации артистка написала: "Vogue?". Фанаты не прошли мимо и принялись активно обсуждать новые фотографии Светланы, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Красотка", "Лучшая", "Вот это вы красивая", "Шикарная", "Бестия", "Какая красавица", "Какая же красавица", "Бомба", "Лучшая", "Мадонна, 90-е", "Шикарные фотографии", "Неземная", "Света, мы ждем новый хит", "Богиня", "И на ножках", "Стильная", - пишут в комментариях к фото Лободы.

Напомним, Лобода обмоталась черным кружевом и пустила фанатов в свою спальню: "Это не гигиенично".

Как сообщала Politeka, Загадочная Лобода показала, как выглядит ее любимый город, фанаты в недоумении: "Киев?".

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