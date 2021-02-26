Певица Светлана Лобода показала всем, как проводит вечер пятницы, фанаты опешили от увиденного

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Светлана Лобода, которая уже долгое время строит успешную карьеру в России, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в соцсети Instagram. Так, недавно звездная красотка показала несколько кадров, на которых позирует в спальне в пятницу вечером.

На новых фотографиях Светлана томно позирует фотографу, раскинувшись на роскошной кровати в комнате, которая напоминает отельный номер. Перед камерой красотка появилась в соблазнительном образе – на ней откровенное черное платье с кружевом на тонких бретельках, которое она слегка задрала, оголив стройные ножки. к слову, на ногах артистки изящные черные босоножки, она не сняла их перед тем, как забраться на кровать, что вызвало негодование у некоторых фолловеров. Волосы Лободы распущены и чуть взъерошены, на лице яркий макияж, а на теле много украшений, звезда кидает томные взгляды в объектив.

В подписи публикации звезда загадочно написала: "Пятница. Вечер". Поклонники в восторге от новой фотосессии звездной красотки, ее заваливают комплиментами в комментариях. "Цветете, от Вас веет и накрывает счастьем", "Неужели трудно снять обувь, как-то не гигиенично", "Красотка", "Светлана Сергеевна мы все ещё ждём новый трек, надеюсь вы про него не забыли", "Светлана Сергеевна, вы безусловно самая прекрасная", - пишут пользователи под фото Лободы.

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