Співачка Світлана Лобода, яка стала тренером російського шоу "Голос. Діти", збентежила зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, в яких показала, що діється за лаштунками проекту (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, Лобода з пишною зачіскою з'явилася в червоній сукні на один рукав, з "підгулявшим" декольте, з якого частково виринув бюст, та сміливим розрізом до стегна. У такому зухвалому образі красуня показала, як готується до чергового ефіру. Зокрема, Світлана виконала на сцені одну із зарубіжних пісень. За лаштунками співачка потренувалася, здивувавши своїм голосом.

Крім того, Лобода продефілювала в оточенні своєї "свити", зупинившись, щоб пофотографуватися.

«Все найцікавіше завжди залишається за лаштунками 😜 😜 😜 "Голос.Діти".

Сьогодні!!! 21.30🔥 Новий ефір і відкриються імена моїх нових підопічних. Ви чекаєте?", - артистка підігріла публіку підписом до кадрів.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:

"Захоплююся😍"

"Чекаю з нетерпінням 🔥"

"Вибачте мені, але плаття.... Відверто.. Г... Проте... Решта цілком навіть смотрібельно... Голоси на рівні..."

"Зарубіжні пісні багато хто не любить... Незрозуміло, де ми знаходимося... Де пісні, що беруть за душу"

"Богиня! 😍 🤤 Нереальна атмосфера ️ ️ "

"Світлана, з Вами все добре?"

"З боку здається, що у вас все само собою виходить, насправді - це каторжна праця! Окремий респект❤️"

Раніше ми повідомляли, Лобода спокусила томним образом в чорній сукні-ночнушці з мереживом. Зірка позувала в автомобілі, закинувши ногу на ногу.

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На сайті Politeka ми розповідали, що Світлана Лобода в сукні з непристойним розрізом блиснула формами: "погляд не відірвати".