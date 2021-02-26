Співачка Світлана Лобода показала всім, як проводить вечір п'ятниці, фанати сторопіли від побаченого

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Світлана Лобода, яка вже довгий час будує успішну кар'єру в Росії, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в соцмережі Instagram. Так, нещодавно зіркова красуня показала кілька кадрів, на яких позує в спальні в п'ятницю ввечері.

На нових фотографіях Світлана томно позує фотографу, розкинувшись на розкішному ліжку в кімнаті, яка нагадує готельний номер. Перед камерою красуня з'явилася в спокусливому образі - на ній відверте чорне плаття з мереживом на тонких бретельках, яке вона злегка задерла, оголивши стрункі ніжки. до слова, на ногах артистки витончені чорні босоніжки, вона не зняла їх перед тим, як забратися на ліжко, що викликало обурення у деяких фоловерів. Волосся Лободи розпущене і трохи скуйовджене, на обличчі яскравий макіяж, а на тілі багато прикрас, зірка кидає млосні погляди в об'єктив.

У підписі публікації зірка загадково написала: "П'ятниця. Вечір". Шанувальники в захваті від нової фотосесії зіркової красуні, її завалюють компліментами в коментарях. "Цвітете, від Вас віє і накриває щастям", "Невже важко зняти взуття, якось не гігієнічно", "Красуня", "Світлана Сергіївна ми все ще чекаємо новий трек, сподіваюся ви про нього не забули", "Світлана Сергіївна, ви безумовно найпрекрасніша", - пишуть користувачі під фото Лободи.

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