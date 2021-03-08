Известная певица Светлана Лобода дала совет фанатам, как быть красивыми всю жизнь

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу знаменитости.

Как известно, Светлана Лобода покинула Украину, уехал за границу, где продолжает снимать, записывать и выпускать новые клипы и песни.

Многомиллионная армия в социальной сети с нетерпением ждет выпуска очередной музыкальной композиции. Недавно блондинка поздравила всех женщин с 8 марта. Она выбрала для фото красное обтягивающее платье, с глубоким декольте.

Уложенные в локоны волосы Лобода придерживала двумя руками. На лице был нюдовый макияж, а завершенность образу придавали украшения, очень напоминающие серебро.

Это был тонкий браслет на руке, крест и цепочка, а на другой руке было видно кольцо.

Знаменитость решила рассказать, что, по ее мнению делает красивой женщину. Это любящее сердце, про которое нужно помнить.

Потом Лобода еще раз поздравила всех девушек и женщин с праздником 8 марта.

«Нас делает красивыми, помните это девочки. С праздником, милые». При этом первым стоял значок сердца, означающий любовь.

Подписчики оценили неожиданное поздравление Лободы. Они также присоединились к теплым словам певицы, называя артистку по имени и отчеству.

«С праздником, Светлана Сергеевна Пусть это прекрасное чувство любви, всегда украшает Ваше лицо улыбкой, С 8 марта Здоровья, счастья, радости, пусть сбываются мечты!»

Поблагодарили фанаты и за последний трек, выпущенный недавно Светланой. Песня вышла под названием «Родной».

«Светик, с праздником Спасибо за «родной» отличный».

Напомним, Максу Барских напомнили про Лободу.

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