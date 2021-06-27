Певица Светлана Лобода взбудоражила откровенным образом и дерзкой выходкой в гримерке

38-летняя блондинка-украинка, которая уже много лет строит карьеру в России, любит эпатировать публику, выставляя в соцсети компромитирующие кадры. Так, в своем новом посте в Инстаграм Лобода поделилась тем, что творится у нее в гримерке во время концерта, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Светлана предстала в бронзовом платье-кольчуге с необычным декольте - широкие лямки лишь слегка прикрывали самое пикантное. В какой-то момент певица увидела на столике шприц с розоватым содержимым и продемонстрировала его на камеру, перечислив свои последние "прегрешения".

"От нее ушел продюсер - раз, она встречается с миллиардером - два и третья новость дня - она наркоманка!, - с сарказмом заявила Светлана, добавив подпись к кадрам, - Вчера опять на первой полосе…🤩😂🤩"

К слову, в шприце, скорее всего, были витамины.

"Вот это наряд 🔥🔥🔥 Интересно, обычный человек типа меня куда может выгуливать такое платье 🔥"

"Ох жгучая штучка наша дивчина!!!"

"Света, да с Вами журналисты не отдыхают 😂"

"Так это же мильгамма)) витамин"

"И никому покоя не даёт 😍😏"

"ох-ох-оооох🙃 полегче)))🔥"

"Какое роскошное платье 🔥"

"спасибо, что украли сердечко 💘"

Напомним, Лобода с откровенным декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".

Также Politeka писала, Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".