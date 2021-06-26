Певица Светлана Лобода показала видео со своего выступления на питерском фестивале "Алые паруса"

Как сообщает Politeka.net, популярная российская певица с украинскими корнями Светлана Лобода стала участницей большого фестиваля "Алые паруса", который сейчас проходит в Санкт-Петербурге. В своем Instagram звезда показала видео с выступления, на котором показала, как завела многотысячную публику.

В ролике видно, что Светлана вышла на сцену в интересном блестящем боди с бахромой, ее пышные кудри распущены, а на лице яркий сценический макияж. В момент съемки артистка исполняла свой хит "Суперзвезда", в какой-то момент она не сдержалась и рванула к барабанной установке, начав остервенело играть на барабанах.

В подписи к публикации Лобода написала: "Барабанила вчера на АЛЫХ ПАРУСАХ. Вы были на площади с нами, ребятки? С окончанием учебного года". Пользователи тут же начали комментировать видео звезды, некоторые отметили, что во время пандемии такие концерты неуместны, а другие начали восхищаться выступлением певицы. "Разгромила просто весь Питер", "Ваша игра на барабанах – любовная любовь", "Нереально крутая женщина", "LO и барабаны – это шедевр", "А как же пандемия?", - пишут в комментариях.

Напомним, Светлана Лобода поразила видом в стильном костюмчике без ничего: "Как будто Шер позирует".

Как сообщала Politeka, Лобода ничего не надела под пиджак, пощекотав нервы мужчин пикантной фотосессией: "Это божественно".

Также Politeka писала, Лобода устроила танцы в коротком топе, выйдя из вертолета: "Аж самой захотелось...".