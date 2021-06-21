Певица Светлана Лобода показала жаркие кадры из новой фотосессии в брендовом образе

Как сообщает Politeka.net , популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда решила устроить фотосессию в брендовом образе от известного модного дома.

На новых снимках, которые Светлана показала поклонникам, ее можно увидеть в интересной локации и пикантных позах. Перед камерой певица появилась в стильном брючном костюме нежного бежевого оттенка с золотистым декором на пиджаке и сверкающими золотом пуговицами. При этом под пиджаком у звезды ничего нет, даже бюстгальтера, отчего она выглядит весьма соблазнительно. Волосы артистки распущены и небрежно уложены, а на ее лице яркий макияж, она кидает томные взгляды в камеру.

В подписи к фотографиям Лобода написала: "Когда на тебе хороший пиджак, все остальное приложится". Фанаты тут же кинулись обсуждать новые фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Идеальная", "Я видела ваши тренировки… это не просто красивый пиджак", "Вы шикарны! Такие образы очень Вам идут", "Первая фотка просто отвал всего", "Ну какая же красивая, я не могу", "Шикарная!", "Это божественно", "Восторг", "Новая жизнь, новый стиль", "Красотка", "Очень красиво и такой богатый цвет", "Костюм огонь", "Хороший пиджак".

Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".

Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".