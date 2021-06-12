Певица Светлана Лобода показала кадры своей горячей тренировки
38-летняя Светлана Лобода тщательно следит за своим внешним видом, сообщает Politeka.net. Артистка правильно питается, а также занимается спортом.
Фигура звезды достойна зависти, ведь на ней никак не отразились две беременности, а все благодаря упорным тренировкам.
В новом посте Инстаграм звезда показала, как упражняется под руководством тренера. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах Светлана предстала в черном коротком топике и белых обтягивающих лосинах. Звезда выполняла разные упражнения.
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"Нет у меня выходных... и не будет) Мы всегда в строю😉🤸🎤🎧", - написала артистка.
За девять часов публикация собрала более 800 тысяч просмотров и много комментариев.
"🙌❤️🔥 хороша", "я устала, пока это смотрела…", "Светлана, вы богиня, это самое крутое видео из всех))) мотивация)) спасибо!", "Светлана Сергеевна, делали Вы, а запыхалась я", "Пожаааалуйста🔥🔥побольше тренировок показывайте. Очень мотивирует! Буду ждаать😍😍😍", "Трудяга 🔥", "Ножки как у балерины 👌", "🔥🔥🔥 умничка, так держать", "Светлана ваша фигура🔥🔥🔥, так держать вы лучшая😍", - написали пользователи сети.
Отметим, в рационе Светланы Лободы – много овощей и фруктов. Звезда не придерживается диет, и в ее запасе всегда есть что-то сладкое. Артистка просто знает меру, а также дробно питается.
Артистка устраивает себе два разгрузочных дня, в течение которых ест исключительно бурый рис.
Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".
Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".
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