Певица Светлана Лобода показала кадры своей горячей тренировки

38-летняя Светлана Лобода тщательно следит за своим внешним видом, сообщает Politeka.net. Артистка правильно питается, а также занимается спортом.

Фигура звезды достойна зависти, ведь на ней никак не отразились две беременности, а все благодаря упорным тренировкам.

В новом посте Инстаграм звезда показала, как упражняется под руководством тренера. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Светлана предстала в черном коротком топике и белых обтягивающих лосинах. Звезда выполняла разные упражнения.

"Нет у меня выходных... и не будет) Мы всегда в строю😉🤸🎤🎧", - написала артистка.

За девять часов публикация собрала более 800 тысяч просмотров и много комментариев.

"🙌❤️🔥 хороша", "я устала, пока это смотрела…", "Светлана, вы богиня, это самое крутое видео из всех))) мотивация)) спасибо!", "Светлана Сергеевна, делали Вы, а запыхалась я", "Пожаааалуйста🔥🔥побольше тренировок показывайте. Очень мотивирует! Буду ждаать😍😍😍", "Трудяга 🔥", "Ножки как у балерины 👌", "🔥🔥🔥 умничка, так держать", "Светлана ваша фигура🔥🔥🔥, так держать вы лучшая😍", - написали пользователи сети.

Отметим, в рационе Светланы Лободы – много овощей и фруктов. Звезда не придерживается диет, и в ее запасе всегда есть что-то сладкое. Артистка просто знает меру, а также дробно питается.

Артистка устраивает себе два разгрузочных дня, в течение которых ест исключительно бурый рис.

Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".

Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".