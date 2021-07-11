Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є популярною українською співачкою гурту KAZKA. Красуня стала популярною після участі в "Х-факторі", де заспівала пісню "Свята". Після цього група на слуху і донині, а на сторінку в Instagram підписані сотні тисяч фанатів.

На фото Олександра позувала крупним планом, зробивши собі стильну зачіску з ріжками. Образ Зарицька доповнила яскравим мейкапом.

"Вчора було настільки круто, що я тільки тільки відійшла від концерту! Як круто, що ми познайомилися з вами, Млинов, моє серце з вами", - написала Зарицька.

Подруга Макса Барських Міша Романова відразу написала коментар, поставивши закохані смайлики.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Мейк вогонь", "Ля, крашиха", "це було круто", "ви кращі", "спасибі за прекрасний концерт", "спасибі за виступ".

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