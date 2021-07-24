Украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма напугал кадрами с отдыха
Как передает Politeka.net, серией видеозаписей хореограф поделился на своей страничке в Instagram.
Сейчас танцор вместе с женой Лилианой и сыном Леоном отправился в отпуск. Один из дней семейство решило провести на диком пляже острова Крит, но произошедшего по пути к нему они не ожидали.
"Страшное видео. Листайте карусель", - сообщил хореограф под постом.
Как оказалось, от кадров действительно перехватывало дух.
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Чтобы добраться на местно хореографу с семьей пришлось ехать "серпантином", прямо по краю гор.
"Здесь хотелось думать, что это страшный сон и что он закончится. Асфальт просто нависал над пропастью", - написал хореограф под видео.
Опасную поездку на камеру снимала Лилиана и комментировала происходящее.
"Истерический смех... Боже, страшно", - поделилась эмоциями от поездки жена судьи шоу «Танці з зірками».
Спустя полчаса экстрима семье все таки удалось найти путь, чтобы выбраться.
Судя по всему, попасть на дикий пляж Владу Яме с семьей не получилось.
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