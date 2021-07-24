Украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма напугал кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, серией видеозаписей хореограф поделился на своей страничке в Instagram.

Сейчас танцор вместе с женой Лилианой и сыном Леоном отправился в отпуск. Один из дней семейство решило провести на диком пляже острова Крит, но произошедшего по пути к нему они не ожидали.



"Страшное видео. Листайте карусель", - сообщил хореограф под постом.



Как оказалось, от кадров действительно перехватывало дух.

Чтобы добраться на местно хореографу с семьей пришлось ехать "серпантином", прямо по краю гор.

"Здесь хотелось думать, что это страшный сон и что он закончится. Асфальт просто нависал над пропастью", - написал хореограф под видео.

Опасную поездку на камеру снимала Лилиана и комментировала происходящее.

"Истерический смех... Боже, страшно", - поделилась эмоциями от поездки жена судьи шоу «Танці з зірками».

Спустя полчаса экстрима семье все таки удалось найти путь, чтобы выбраться.

Судя по всему, попасть на дикий пляж Владу Яме с семьей не получилось.



Напомним, Яма из "Танців з зірками" удивил нечеловеческой внешностью, видео: "Влад, вы что?"

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" произвел фурор новым талантом: «Йог в воздухе»

Также Politeka писала, что Влад Яма засветился в одних плавках, впечатлив размерами бицепсов: "Гора на горе"