Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма сверкнул мышцами на отдыхе в Греции

Популярный артист отправился на отдых в Грецию вместе с семьей, пишет Politeka.net. По словам хореографа, он бывал на Крите еще до рождения сына, Леона, и спустя столько лет супруги решили снова отдохнуть здесь.

В новых постах в Инстаграм Яма делится кадрами своего отдыха. В частности, танцор похвастался мускулами, позируя в одних плавках на пляже.

"Так хорошо, что некогда об этом писать 🤷🏼", - заявил артист в подписи.

За 50 минут публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.

"Гора на горе", "замечательный 😍", "Аааа класс, так приятно видеть своих на Крите 🇬🇷 а с вами можно сделать фото, я живу в Херсонисос 👍", "На массе)", "Просто показывайте, сами уж догадаемся😮Хорошего Отдыха❤️", "Влад. У вас очень хорошо получается роль ведущего. Супер 👍", - написали пользователи сети.

Отметим, сейчас Влад Яма также работает ведущим шоу канала 1+1 "Твой день". Хореограф прошел кастинг, рассказав о фильме, который смотрел со всей семьей.

В итоге артист понравился и его пригласили на работу. По словам хореографа, ему нравится новое занятие, ведь это хороший опыт.

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Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" с семейством уехал из Украины