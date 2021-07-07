Судья "Танців з зірками", известный хореограф Влад Яма показал свою маму

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист решил трогательно поздравить мать. Он опубликовал фото, на котором его маленький сын Леон крепко обнимал свою бабушку.

«Мамуль, с Днём Рождения! Мы Тебя любим так же сильно, как обнимает Леон! Улыбайся, готовь вкусняшки и пускай не болят коленки! И на море поедем обязательно!», - подписал фото хореограф.

В комментариях ему оставили массу приятных слов и поздравлений для мамы. Многие поклонники обратили внимание, что Влад похож на маму, а вот его сын Леон - на отца Ямы.

«Класс, самое искреннее поздравление. Как сильно вы похожи на маму», «Мама-это святое. Пусть ваша мама радует вас ещё много-много лет!», «Очень любит бабушку, так ее прижимает, как вроде боится, что кто-то ее заберёт!», «Какое милое фото! И какие искренние чувства и эмоции на личике внучка!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Влад Яма с женой попали под удар стихии на трассе, кадры: "Твою мать...".

Как сообщала Politeka, раздетый Влад Яма показал, чья улыбка для него лучше других: "Какие вы классные".

Также Politeka писала, что Влад Яма показал, кого сильно боится уже много лет: "Прическа, как у меня".