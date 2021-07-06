Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав, як проводить час біля води
Як пише Politeka.net, Влад Яма є популярним українським хореографом і бере участь у безлічі телевізійних проектів. Також красень розвиває соціальні мережі, в яких підігріває інтерес до своєї творчості.
Цього разу Влад опублікував фото, на якому показав, як проводить час з сином. Яма був без одягу, натягнувши тільки окуляри, а в басейні показався син Леон.
"Як же я обожнюю моменти, коли цей хлопчик посміхається! ..",- написав Влад.
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Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Які ви Класні", " щастя вам і вашій родині. Ви чудові", "Супер, коли діти щасливі, ми теж", " дуже красиві хлопчики. нехай завжди так щиро посміхається", " насолоджуйтеся цим часом, діти так швидко ростуть... старшому вже 17, вступив до університету за кордон, і скоро їде".
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