Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав, як проводить час біля води

Як пише Politeka.net, Влад Яма є популярним українським хореографом і бере участь у безлічі телевізійних проектів. Також красень розвиває соціальні мережі, в яких підігріває інтерес до своєї творчості.

Цього разу Влад опублікував фото, на якому показав, як проводить час з сином. Яма був без одягу, натягнувши тільки окуляри, а в басейні показався син Леон.

"Як же я обожнюю моменти, коли цей хлопчик посміхається! ..",- написав Влад.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Які ви Класні", " щастя вам і вашій родині. Ви чудові", "Супер, коли діти щасливі, ми теж", " дуже красиві хлопчики. нехай завжди так щиро посміхається", " насолоджуйтеся цим часом, діти так швидко ростуть... старшому вже 17, вступив до університету за кордон, і скоро їде".

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