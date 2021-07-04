Український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", потрапив з дружиною Лілією у стихію

Як пише Politeka.net, Влад і лілія з 2015 року офіційно у відносинах. У пари є маленький син Леон, Ліко якого вони не так давно показали. Сім'я любить проводити часто час разом і цей раз не став винятком, адже пара поїхала в гості на машині.

Лілія в Instagram опублікувала кадри, на яких можна помітити, як сімейство їде в авто, поки йде сильний дощ і град.

Влад був більш зговірливий у своєму сторіс, поділившись враженнями: "ми збиралися зустрітися півтора року. Ось ми їдемо і град, Добрий вечір. Дідько".

"Привіт, Липень. Ми чекали цієї зустрічі півтора року", - написав під публікацією хореограф і тегнув популярного блогера Анатолія Анатоліча і його дружину Юлю.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.

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