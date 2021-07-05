Український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", подивився в очі своєму страху

Як пише Politeka.net, хореограф зняв на відео лежачу в ліжку кішку і розповів про свою фобію.

"Я дуже боюся. Боюся, але знімаю. Страшно цікаво. Насправді вона добра, але виглядає, як вбивця. Вбивця бальників. Зачіска, як у мене, нормасик», - сказав він.

За кадром чути голос дружини танцюриста Ліліани, напевно вона вирішила підтримати чоловіка.

Відзначимо, раніше Влад Яма розповідав, що боїться кішок з дитинства, коли з них напала на нього і сильно подряпала. Більш того, подібне повторилося кілька разів.

Неприємності з котами продовжилися у нього і пізніше. Коли Яма тільки переїхав до Києва і зняв кімнату, раптово виявилося, що у господині є кішка. Вона намагалася пробратися в кімнату постояльця, а потім подряпав свою ж господиню. Після такого Влад, не роздумуючи, з'їхав.

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