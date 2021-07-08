Знаменитый украинский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал, чем питается
Артист получил огромную популярность после своего участия в проекте "Танці з зірками" в 2006 году, пишет Politeka.net. В двух сезонах Влад Яма и певица Наташа Могилевская занимали вторые места.
После этого хореографа стали активно приглашать на различные шоу в качестве судьи и участника, и сейчас Влад Яма работает на телевидении.
В частности, Яма стал ведущим нового шоу канала 1+1 "Твой день". В своем новом стори в Инстаграм Влад Яма позволил заглянуть за кулисы программы, засняв блюда в столовой.
Артист, показал, чем кормят звезд телеканала и немного засветил ценники.
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Так, можно заметить, что разные блюда стоят в пределах 30 гривен.
"Мой завтрак", - написал хореограф.
Позже ведущий показал себя в студии, в которой снимается.
"Он работает", - написал артист.
Отметим, Влад Яма стал заниматься танцами с пяти лет, вдохновившись выступлением участников чемпионата СССР по бальным танцам, на которое попал случайно с родителями.
Родные поспособствовали развитию сына, отдав его в танцевальный коллектив. В 2001 года артист стал жить в столице, а позже попал на шоу "Танці з зірками", после которого о нем заговорила вся Украина.
Напомним, Влад Яма из «Танців з зірками» показал свою маму, на которую очень похож
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