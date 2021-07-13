Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма похвастался отдыхом с семьей

Популярный артист не только хорошо танцует, но также отличный отец и муж, пишет Politeka.net. Несмотря на многочисленные съемки хореограф находит время на семью, и хвастается кадрами времяпрепровождения в своем Инстаграм.

В этот раз Влад Яма вместе с женой Лилианой и сыном Леоном отправились за границу. Семья улетела в Грецию впервые за несколько лет.

"Впервые мы побывали здесь 9 лет назад. За это время успели пожениться, открыть для себя Америку и стать родителями. И вновь вернулись туда, где вместе с родителями мечтали об их будущем внуке.

Бывают ведь места с особой энергетикой, и это как раз одно из них. Спасибо за сотни поздравлений и тысячи теплых слов! Сделаю все, чтобы оправдать наши общие надежды. Идем с родными на ужин. Очень вкусный. Обнимаю", - написал Влад Яма.

Почти за час публикация собрала около 2000 лайков и много комментариев:

"Шикарные 💋🤗🤗🤗🤗", "Чудесные", "Прекрасные 😍😍😍. Хорошо отдохнуть вам 🙌🙌🙌", "Приятного отдыха и хорошего вечера!", "Там так кайфово. Прям ощущаю Вайб. ❤️", "Вы там с семьей и Регина Тодоренко с семьёй.... Хорошего отдыха, двум прекрасным семьям!".

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