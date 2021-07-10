Жена хореографа и судьи из "Танців з зірками" Влада Ямы, Лилиана, не сдержала чувств, обратившись к любимому в важный для него день

Как известно, Влад с Лилианой в браке уже шесть лет, а в отношениях и того больше. Их по достоинству называют чуть ли не самой красивой и крепкой парой в украинском шоубизе. Они регулярно хвастаются семейной идиллией в Сети, поражая фанатов трепетным отношением друг к другу.

В своем новом посте в Инстаграм Лилиана решила по-особенному поздравить возлюбленного с его 39-летием, передает Politeka.net. Брюнетка выставила пикантное фото, на котором они с мужем были абсолютно "без верха". Лилиана повернулась к камере спиной, кинув интригующий взгляд через плечо.

"С Днём Рождения, Родной!🥳💃🏻 Каждый Новый Год вместе - как новая ступень. 🥰Шагаем дальше. Хочу сказать Спасибо за Семью, за тёплый дом, заботу, поддержку и доброту.🙏🥰 Любим, надёжный тыл всегда с тобой.🥰", - девушка растрогала поздравлением.

"Вы - моя жизнь!..❤️", - так отреагировал на ее слова супруг.

Пользователи кинулись комментировать событие:

"Какие красивые! 🔥❤️с именинником! Безграничного счастья Вашей прекрасной семье❤️"

"Побольше вам таких вот пикантных и интимных моментиков 😍❤️🔥Вдохновляете меня каждый день! ❤️🙌"

"С Днём Рождения!!! Яма, желаю только всего самого наилучшего от души"

Напомним, жена Влада Ямы пришла на съемки в вызывающем мини и на шпильках

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