Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма рассказал о необычной домашней привычке своей жены Лилии

Артист поделился новыми кадрами в своем Инстаграм, продемонстрировав поклонниками детали из своей повседневной жизни. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Влад Яма решил раскрыть необычный секрет своей жены. На видео он медленно подходит к их двери в ванную, за которой слышен шум работающего душа. Судя по всему, Лилия в этот момент как раз принимала душ. В то же время в доме была слышна приглушенная музыка.

«Ничего особенного, просто моя жена всегда в душ ходит только под музыку…жалко, не видно», - произносит Яма на видео, подходя вплотную к двери в ванную.

«И это далеко не единственное преимущество», - добавил танцор в подписи к видео.

Позже уже сама Лилия поделилась кадрами из ванной комнаты. На них она уже одетая, но еще с влажными волосами, делает макияж. Рядом с ней кривляется перед камерой их с Ямой сын Леон. Лилия пояснила, что собирается на ужин.

Напомним, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в купальнике небесного цвета впечатлила загаром у бассейна.

Как сообщала Politeka, раздетая жена Влада Ямы из "Танців з зірками" показала, как неприлично счастлива рядом с мужем.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" с размахом решил отметить день рождения.