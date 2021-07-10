Знаменитый украинский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма решил насладится временем в кругу самых близких
10 июля в свой день рождения успешный хореограф отправился с семьей в путешесствие, не уточнив куда именно.
Как пишет Politeka.net, первыми кадрами поделилась супруга Ямы Лилиана.
На снимке счастливое семейство запечатлено на борту самолета.
«Ваши ставки, господа, 🤪🙈куда летим?✈️✈️✈️»,- спросила у подписчиков жена Ямы.
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Пользователи сети под публикацией строят предположения, куда именно отправился Влад Яма с женой и сыном Леоном. Многие также не забыли поздравить именинника и пожелать себе хорошего отдыха.
"С Днём Рождения, Влад)",
"Не к нам точно🔥🔥🔥ещё раз с Днём Рождения))))"
"Врядли в Дубайскую жару 😅, тогда в Майами 😃 😍 хорошо слетать вам ❤️",
"Стамбул",
"Конечно Майами, ваше любимое место отдыха",
" Турция? Египет? ОАЭ? Мальдивы?",
"Летите куда хотите😂😂😂😂",
"С Именинником ❤️ вы нереальные 😍",
"Праздновать день рождения Влада", - пишут в сети.
Напомним, Влад Яма из «Танців з зірками» показал свою маму, на которую очень похож
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