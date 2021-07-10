Знаменитый украинский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма решил насладится временем в кругу самых близких

10 июля в свой день рождения успешный хореограф отправился с семьей в путешесствие, не уточнив куда именно.

Как пишет Politeka.net, первыми кадрами поделилась супруга Ямы Лилиана.

На снимке счастливое семейство запечатлено на борту самолета.

«Ваши ставки, господа, 🤪🙈куда летим?✈️✈️✈️»,- спросила у подписчиков жена Ямы.

Пользователи сети под публикацией строят предположения, куда именно отправился Влад Яма с женой и сыном Леоном. Многие также не забыли поздравить именинника и пожелать себе хорошего отдыха.

"С Днём Рождения, Влад)",

"Не к нам точно🔥🔥🔥ещё раз с Днём Рождения))))"

"Врядли в Дубайскую жару 😅, тогда в Майами 😃 😍 хорошо слетать вам ❤️",

"Стамбул",

"Конечно Майами, ваше любимое место отдыха",

" Турция? Египет? ОАЭ? Мальдивы?",

"Летите куда хотите😂😂😂😂",

"С Именинником ❤️ вы нереальные 😍",

"Праздновать день рождения Влада", - пишут в сети.

Напомним, Влад Яма из «Танців з зірками» показал свою маму, на которую очень похож

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