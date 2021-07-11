Жена украинского хореографа Влада Ямы из "Танців з зірками" Лилия показала, как проводит время в Греции

Как пишет Politeka.net, Лилия с Владом более 10 лет вместе, хотя только в 2015 году официально оформили отношения. У пары есть сын Леон, которому Ямы не так давно перестали прятать лицо. И вот, вчера, у Влада было День Рождения, поэтому семья отправилась на отдых в Грецию. Лилия и Влад сразу начали хвастаться своим отпуском, публикуя кадры в Инстаграм.

На новых кадрах, которые Лилия опубликовала в Инстаграм, красотка гуляла у бассейна. Девушка была в купальнике, снимая себя на телефон. Красотка сделала селфи сверху, демонстрируя роскошный загар и завораживающую улыбку, от которой жена Влада аж закрыла глаза.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций, куда Лилия выбросила снимки.

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