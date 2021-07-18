Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма удивил видом с большими ушами и "выпученными" глазами

Популярный хореограф участвует в различных съемках, а также находит время на отдых и ведение соцсетей, пишет Politeka.net.

Так, артист на новом видео решил удивить внешностью. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Кадры Яма опубликовал в Тик Ток, появившись с нечеловеческой внешностью - с длинными ушами, а позже и увеличил глаза.

"Май нейм из Зюзи🤷🏼", - написал хореограф.

Публикация быстро собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Я выступала танец эльфов 2 место🥈", "красавчик", "Привет", "Влад, вы что?", - написали пользователи сети.

Отметим, Влад Яма вместе семьей отдохнул в Греции на Крите. По словам артиста, он не был с женой в этом месте несколько лет, до рождения сына пара обсуждала здесь, каким будет их ребенок. Сейчас у супругов есть сын, Леон.

Будущие супруги познакомились в клубе. Влад Яма вспоминал, что влюбился в Лилиану чуть ли не с первого взгляда. Артист долго не мог решиться подойти к красивой девушке, и думал, что упустил свой шанс. Однако волею случая оба встретились снова, и тогда хореограф решил не упускать момент. В итоге будущая пара долго разговаривала и поцеловалась.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" засветился в одних плавках

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