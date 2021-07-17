Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма восхитил кадрами с отпуска

Сейчас танцор вместе с женой Лилианой и сыном Леоном отдыхает в Греции, и радует поклонников интересными фото и видео на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На новом видео Влад Яма показал, как с присущим ему артисттизмом прыгает в бассейн. Замедленное видео выглядело очень эффектно, в какой то момент казалось что хореограф просто завис в воздухе.

«Так, чтобы с ребёнком быть на одной волне. Очень хочу, чтобы так было всегда...» - подписал он кадры.

Отметим, видео восхитило фолловеров артиста.

«Алладин», «Влад ты даже в воздухе танцуешь», «Прыжок звездный», «Вот это бомбочка», «Йог в воздухе», «Ох, и красиво зашел. Прыжки в воду потеряли чемпиона», «Просто красавчик во всем», «Аполлон», - пишут в комментариях.

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