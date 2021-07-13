Супруга отечествтенного хореографа Влада Ямы, судьи "Танців з зірками", Лилия поделилась, как проводит отпуск в Греции

Как пишет Politeka.net, Лилия и Влад уже более 10 лет вместе. У пары есть сын Леон, которого они до недавнего времени не показывали. Сейчас семейство отправилось на отдых в Грецию, чтобы отпраздновать день рождения хореографа. Влад и Лилия не забывают при этом радовать поклонников снимками и видео в Инстаграм, где активно ведут блоги.

В этот раз Лилия показала, как нашла уютную бухту рядом с отелем. Красотка сняла сторис, где шла по каменистой дорожке. Влад с сыном шли впереди.

"Нашли рядом с отелем бухту. Здесь море более спокойное", - написала Лилия.

На втором сторисе Лилия уже показалась в мини-бикини, которое частично состояло из веревочек. Девушка выгнулась у скалы, наслаждаясь греческим солнцем.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

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