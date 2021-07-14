Личная жизнь звезд многих интересует не менее чем их творчество
Частично удовлетворить этот интерес может пост, который появился на странице программы ЖВЛ в Инстаграм.
«Звезды не оставляют своих поклонников без совместных фото со своими любимыми😍 Какие же они влюблены и счастливы. Согласны?» - говорится в посте.
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Певица Алеша с мужем, солистом группы «Антитела» Тарасом Тополей.
Виктор Павлик с женой Екатериной.
Фотографии активно комментируют в Сети. Поклонники восхищаются любимыми артистами. «Как в паре они похожи друг на друга! Как двойняшки», - пишут в комментариях.
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