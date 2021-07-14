Бывает же такое

Личная жизнь звезд многих интересует не менее чем их творчество

Частично удовлетворить этот интерес может пост, который появился на странице программы ЖВЛ в Инстаграм.

«Звезды не оставляют своих поклонников без совместных фото со своими любимыми😍 Какие же они влюблены и счастливы. Согласны?» - говорится в посте.

Настя Каменских и Попап, которые поженились в мае 2019 года.

Судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар с супругом артистом балета Александром Стояновым. Вместе они воспитывают сына Екатерины от первого брака - Тимура и общую дочь Анастасию

Хореограф, судья «Танців з зірками» Влад Яма с женой Лилианой. У супругов есть сын Леон.

Сергей и Снежана Бабкины.

Герой одного из сезонов шоу «Холостяк» Иракли Макацария со своей новой девушкой Лизой.

Артист «Квартала 95» Юрий Ткач с супругой Викторией.

Певица Алеша с мужем, солистом группы «Антитела» Тарасом Тополей.

Виктор Павлик с женой Екатериной.

Фотографии активно комментируют в Сети. Поклонники восхищаются любимыми артистами. «Как в паре они похожи друг на друга! Как двойняшки», - пишут в комментариях.

Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" показала декольте с необычного ракурса: "Для любимого мужа"

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